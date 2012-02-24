Путін не дав Януковичу доварити борщ (відео)

Мультиплікаційний образ Віктора Януковича став «героєм» одного з передвиборчих роликів кандидата в президенти РФ Володимира Путіна.

У основу мультика покладено пісеньку про «всемогутнього тата», яку в новій версії перетворили на пісню про «всемогутнього Путіна». Причому, серед чеснот кандидата від партії влади перераховані такі несподівані як «плавати брасом, гнати по трасі, дрова рубати» і «давати поради, співати фальцетом, в`язати і шити». Втім більше за все вражає безапеляційне твердження авторів ролика, що «ніхто, таким як Путін, не може бути». (Очевидно, що питання, чи є життя після Путіна, для творців цього шедевра давно і однозначно вирішене)

Малюнки для мультика створювалися в Москві, а звукоряд, за даними «Аргументів і фактів в Іжевську» записував дитячий хор із столиці Удмуртської республіки.

У ролику дісталося двом «дружнім» президентам – Віктору Януковичу Путін не дав доварити борщ (“наводячи лад в розрахунках за газ”, перекрив вентиль). А Олександра Лукашенко, якому перекривати вже не було чого, автори ролика помістили в число хористів - політиків і російських депутатів, які співають «осанну» Путіну. Щоправда Лукашенко єдиний зі всіх не співає, а лише суворо хмурить брови.

Ще один цікавий момент: Інтернетом цей ролик розійшовся як «заборонений на ТБ», проте інформації, чи був він насправді заборонений, і якщо так, то з якої причини, в російських інтернет-виданнях знайти не вдалося.

Мультиплікаційну передвиборну агітку Путіна дивіться тут