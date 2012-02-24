Тимошенко буде делегатом № 1 на з'їзді «Батьківщини»

Сьогодні у Дніпропетровську делегати обласної звітно-виборної конференції політичної партії «ВО «Батьківщина» обрали лідера партії Юлію ТИМОШЕНКО делегатом № 1 на партійний з'їзд, який заплановано на березень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Дніпропетровської міської організації «Батьківщини» Максим КУРЯЧИЙ.

За його словами, делегатам конференції зачитали листа від Ю.ТИМОШЕНКО, в якому лідер «Батьківщини» побажала однопартійцям стійкості.

«Війна за сильну та справедливу Україну не закінчилася. Запевняю вас, що мене не зламати, вірю, що і вас не здолати. Я хочу, щоб ви знали, що я пройду через будь-які випробування, через будь-які тортури та знущання. Але я не здамся і не зламаюся», - наголосила у листі Ю.ТИМОШЕНКО.

Також на конференції рідна тітка Ю.ТИМОШЕНКО Антоніна УЛЯХІНА переобрана головою Дніпропетровської обласної організації партії «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО перебуває на обліку в Кіровській районній організації «Батьківщини» у Дніпропетровську.