Президент узяв Єжеля до себе радником
18:29, 24 лютого 2012Політика
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За компанію з екс-губернатором
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив колишнього міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ та екс-губернатора Запорізької області Бориса ПЕТРОВА своїми радниками.
Тексти відповідних указів оприлюднені на сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 2 листопада 2011 року Президент звільнив Б.ПЕТРОВА з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації.
8 лютого 2012 року В.ЯНУКОВИЧ звільнив М.ЄЖЕЛЯ з посади міністра оборони України.
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