Президент узяв Єжеля до себе радником

За компанію з екс-губернатором

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив колишнього міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ та екс-губернатора Запорізької області Бориса ПЕТРОВА своїми радниками. Тексти відповідних указів оприлюднені на сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, 2 листопада 2011 року Президент звільнив Б.ПЕТРОВА з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації. 8 лютого 2012 року В.ЯНУКОВИЧ звільнив М.ЄЖЕЛЯ з посади міністра оборони України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter