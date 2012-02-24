Клюєв не буде керувати штабом ПР на виборах
21:18, 24 лютого 2012Політика
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Янукович не знає, чи побажань дослухаються
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що новопризначений секретар Ради національної безпеки й оборони Андрій КЛЮЄВ не буде керувати штабом Партії Регіонів на парламентських виборах 2012 року.
Про це він заявив у телеінтерв’ю, що транслювалося на каналі ICTV.
«Можу однозначно сказати, що Андрій Петрович (КЛЮЄВ) керувати штабом не буде», – сказав Президент.
Він заявив, що керівника штабу «регіонали» обиратимуть самостійно.
При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав, що він висловив свою позицію з цього питання, і якщо партійці дослухаються до неї, то «це буде правильно».
Водночас Президент зазначив, що не знає чи дослухаються до його побажань «регіонали», коли обиратимуть голову штабу.
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