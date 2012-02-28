Комуністи обіцяють «нагнітати обстановку» у Донецьку

У Донецьку комуністи обіцяють «нагнітати обстановку», щоб обласна рада дозволила вивішувати в день Перемоги 9 травня червоні прапори разом з Державним прапором України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку народний депутат, перший секретар Донецького обкому Компартії України Микола КРАВЧЕНКО:

Коментуючи той факт, що 23 лютого депутати Донецької обласної ради не включили до порядку денного чергової сесії питання про можливість використання червоного прапора в дні вшанування Перемоги, оскільки використання червоного прапора не відповідає нормам законодавства України і рішенню Конституційного Суду, М.КРАВЧЕНКО висловив переконання, що облрада незабаром змінить своє рішення.

«Я впевнений, що депутати це питання проголосують! Ми нагнітатимемо обстановку так, щоб якомога більше людей дізналося про це. І перед 9 травня проголосують», - сказав народний депутат.

Він засудив дії депутатів Донецької облради 23 лютого в цьому питанні.

«У Донецьку добалакалися практично до того, що червоний прапор – поза законом, і «регіонали» цю пропозицію відставили. Важко щось коментувати в цьому питанні, але я вам чесно скажу: просто соромно і образливо. Не можна ж до такого ступеня слатися перед ким, я не знаю., - заявив М.КРАВЧЕНКО. - Ми в будь-якому разі доб`ємося цього рішення на наступній сесії облради».

Як повідомляв УНІАН, 17 червня 2011 року Конституційний Суд України оголосив рішення про те, що використання Прапора Перемоги під час офіційних заходів разом з Державним прапором України суперечить Конституції.

Відповідне рішення було прийняте за поданням народного депутата, лідера УНП Юрія КОСТЕНКА.