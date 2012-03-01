Проти судді Вовка поновили кримінальну справу

Верховний Суд України у зв’язку з нововиявленими обставинами відправив на новий судовий розгляд кримінальну справу, порушену за винесення неправосудних рішень суддею Печерського районного суду Києва Сергієм ВОВКОМ.

Про це УНІАН повідомили у ВСУ, зауваживши, що відповідне рішення суд прийняв сьогодні, і таким чином було скасовано постанову Голосіївського районного суду та ухвалу Апеляційного суду столиці, якими було скасовано та підтверджено правомірність скасування порушення кримінальної справи стосовно С.ВОВКА.

Як зазначили у ВСУ, справу повторно розглядатиме Голосіївський райсуд Києва.