Проти судді Вовка поновили кримінальну справу
13:11, 01 березня 2012Політика
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|Сергій ВОВК
Про це УНІАН повідомили у ВСУ, зауваживши, що відповідне рішення суд прийняв сьогодні, і таким чином було скасовано постанову Голосіївського районного суду та ухвалу Апеляційного суду столиці, якими було скасовано та підтверджено правомірність скасування порушення кримінальної справи стосовно С.ВОВКА.
Як зазначили у ВСУ, справу повторно розглядатиме Голосіївський райсуд Києва.
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