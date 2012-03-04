Україна буде щорічно виділяти 40 мільйонів на виховання патріотів

Починаючи з наступного року з українського бюджету буде щорічно виділятися 40 млн грн на патріотичне виховання населення.

Такі заходи передбачає розроблена Кабміном Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання населення на 2013-2017 роки, текст якої має у ​​розпорядженні ZN.UA.

Згідно з документом, передбачені концепцією заходи збільшать кількість українців, що вважатимуть себе патріотами, з 31% у 2013 році до 48% у 2017.

Кількість населення, яка пишатиметься українською мовою, за задумом авторів концепції, за 4 роки зросте з 17% до 35%.

За цей же період передбачено збільшити кількість людей, які пишатимуться українською армією, з 3% до 11%.

Крім того, кількість бажаючих емігрувати з України за вказаний термін планується зменшити вдвічі — з 40% до 20%.

Про недоліки нової концепції ZN.UA виданню розповів доктор політичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Владислав Гриневич.

«Запропонована концепція настільки розмита і непевна, що постає запитання: а чи є тут взагалі якась концепція? Поданий до розгляду документ, швидше, являє собою запит на фінансування без належного обґрунтування, а не серйозний документ із визначенням засад і основних напрямів патріотичного виховання, на які держава має щорічно витрачати 40 млн. грн», — зазначив Гриневич.

«Великі сумніви викликають прописані у програмі очікувані результати проекту. Особливо наведені статистичні показники щодо темпів та обсягів «зростання патріотизму» в країні. Прогноз про зменшення вдвічі до 2017 р. кількості бажаючих емігрувати з України лише з допомогою прописаних у «Проекті» заходів виглядає просто несерйозно», — додав він.