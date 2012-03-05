Українські депутати не хотіли б президентської форми правління

Лише 12,2% народних депутатів підтримують президентську форму правління в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила експерт Інституту Горшеніна у сфері соціального проектування Марина ТКАЧЕНКО, презентуючи результати опитування народних депутатів України, проведеного інститутом.

Ще 17% парламентаріїв висловлюються на користь президентсько-парламентської моделі.

За словами М.ТКАЧЕНКО, більшість - 43,5% - опитаних депутатів вважають оптимальними для України парламентсько-президентську форму правління, 25,9% – парламентську. Варіант «важко відповісти» вибрали 1,4% народних депутатів.

М.ТКАЧЕНКО також розповіла, що переважна більшість опитаних народних депутатів України всіх фракцій вважають, що наступні парламентські вибори повинні відбутися в жовтні 2012 року. Зокрема, таку відповідь вибрали 88,4% опитаних парламентаріїв.

При цьому, 7,5% народних депутатів вважають, що вибори до Верховної Ради в 2015 році мають бути синхронізовані з президентськими, а 2,7% опитаних висловили думку, що наступні вибори до парламенту мають бути відкладені на невизначений період. Важко відповісти на це запитання 1,4% респондентів.

Експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА позитивно оцінив той факт, що більшість народних обранців висловилися за проведення виборів у терміни, визначені Конституцією України. «Це дуже серйозний показник, у той час коли закони України, м'яко кажучи, виконуються не завжди, народні депутати тотальною більшістю демонструють свою готовність дотримуватися Конституції», - зазначив експерт.

Інститут Горшеніна провів опитування народних депутатів України з 20 по 24 лютого 2012 року. Вибірку дослідження було розроблено з урахуванням кількісного складу фракцій Верховної Ради України. В опитуванні взяли участь 147 парламентаріїв. Метод опитування – анкетне інтерв'ю.