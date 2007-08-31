Юлечка Грігян (Тимошенко) за 45 секунд розбирала ”калашникова” (фото)

Вчителям дніпропетровської школи № 75 Юлечка Грігян запам`яталася як редактор шкільної стінгазети, активна учасниця шкільного самоврядування і лідер класу. А колишнім однокласницям – як власниця найкрасивішої в школі шкільної форми.

Директор школи Лариса Іванівна Жмако розповіла Сегодня, що школярка Юлія однаково легко засвоювала математику і військово-стройову підготовку, писала твори з літератури і збирала автомат Калашникова за встановлені 45 секунд. «Вона була допитливою дитиною, і не боялася ставити питання вчителям, іноді навіть перетворюючи уроки на диспути, - продовжує директор школи, - і цим Юлечка помітно відрізнялася від інших дітей».

Колишня однокласниця Ірина Федорова розповіла, що у десятикласниці Юлі в школі була найкрасивіша шкільна форма. «Тоді всі шкільні плаття були на один фасон – коричневі, до коліна. Але у Юлі плаття було подовжене з дуже красивими складками – бантовками і фартух з крильцями. Ми їй навіть заздрили»...

Однокласник Юлії Володимирівни - Андрій Борисенко, що сидів з нею за однією партою, мрійно посміхається, згадуючи шкільне дитинство. «Вона подобалася багатьом хлопчикам з нашого класу, але перевагу не віддавала нікому. Я пам`ятаю, що ми навіть билися за право проводити її додому».