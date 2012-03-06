Литвин не бачить тиску у заяві Зурабова щодо ГТС

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не бачить тиску щодо необхідності продажу української газотранспортної системи у заяві посла Російської Федерації в Україні Михайла ЗУРАБОВА про новий газовий контракт.

Про це В.ЛИТВИН заявив учора журналістам у Житомирській області, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи можна заяву М.ЗУРАБОВА розцінювати, як тиск на Україну в питанні продажу ГТС.

«Я не бачу в цьому якихось підводних течій», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, в Україні усі мають усвідомити, що не повинно бути ганебних газових угод, як угода, яка була підписана у 2009 році. «Про який може тиск йти мова, коли українська сторона підписала ці газові угоди і розповідає сьогодні, що це найкраща ціна», - додав він.

На переконання голови ВР, газове питання має бути прозорим, аби кожна людина розуміла формулу ціни на газ для України.

«Я виходжу з того, що Україна не повинна отримати якісь особливі преференції від Російської Федерації, але повинна отримати таку ж ціну, яку отримують європейські країни, з урахуванням того, що ці європейські країни мають платити вдвічі більше за прокачування газу до свого споживача. З урахуванням цього, ціна має бути для України меншою», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, М.ЗУРАБОВ заявив 4 березня журналістам у Києві, що терміни підписання нової газової угоди між Україною та Росією залежать від термінів оцінки української ГТС.

«На сьогодні я бачу лише одне, якщо оцінення української ГТС проводитиметься до 1 серпня, то абсолютно очевидно, що ми, в кращому разі, на якісь угоди можемо вийти лише в другій половині року», - зазначив посол РФ.