Головатий відмовляється визнати призначених Януковичем людей

Народний депутат України, співголова Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права Сергій ГОЛОВАТИЙ заявляє, що склад Комісії змінено «в нелегітимний спосіб».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час 7-го пленарного засідання Комісії.

С.ГОЛОВАТИЙ зауважив, що, згідно з чинним положенням про Комісію, її склад затверджує Президент України за поданням голови Комісії. Однак, за словами С.ГОЛОВАТОГО, він не направляв главі державі жодного подання.

«Але склад змінено. Отже, вчинено всупереч приписам, які є в указі Президента про положення про Комісію» - наголосив він.

«Це вже друга спроба в нелегітимний спосіб змінити склад Комісії. Перша була, коли вийшло доручення на заборону спілкуватися безпосередньо з Венеціанською комісією» - підкреслив С.ГОЛОВАТИЙ.

У свою чергу, радник Президента України - керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України, співголова Комісії Марина СТАВНІЙЧУК висловила переконання, склад Комісії поповнився достойними людьми і закликала членів Комісії не зловживати своїми правами.

«Мені здається, що на найближчий час є ще робота для Комісії, і буде доповнено указ Президента про виконання зобов’язань перед Радою Європи. Зокрема, пунктом, який буде стосуватися підготовки Виборчого кодексу... І фаховий досвід членів Комісії, очевидно, буде в нагоді для такої вагомої роботи», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом змінив персональний склад Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

Згідно з документом, співголовою Комісії призначено М.СТАВНІЙЧУК.

Також до складу Комісії також включено представника Президента України у Верховній Раді України Юрія МІРОШНИЧЕНКА, директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрія ЄРМОЛАЄВА, заступника керівника Апарату Верховної Ради – керівника Головного юридичного управління Михайла ТЕПЛЮКА, керівника Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради Василя БОРДЕНЮКА, а також науковців-правників Олександра БАНДУРКУ, Володимира ДЕНИСОВА, Олену КИЇВЕЦЬ, голову Ради громадської організації «Лабораторія законодавчих ініціатив» Ігоря КОГУТА.

*** Комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Основними завданнями Комісії є підготовка пропозицій щодо вжиття заходів для завершення виконання Україною зобов`язань, що випливають з її членства у Раді Європи, сприяння налагодженню тісної співпраці між Україною та Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанською Комісією), підготовка пропозицій щодо врахування її висновків і рекомендацій.