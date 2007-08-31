1 вересня: Ющенко – до поліглотів, Янукович – до Ялти, Мороз – до онуки

Президент України Віктор Ющенко з нагоди дня знань візьме участь в урочистому відкритті спеціалізованої школи № 329 з поглибленим вивченням іноземних мов «Логос».

Це новозбудована школа у третьому мікрорайоні Позняків.

Учбовий заклад розрахований на 1080 учнів, але поки що тут буде навчатися 300 учнів. Тут збудовано 25-метровий басейн на п’ять доріжок, три спортивних зали, класи для танців. А на дворі облаштований футбольний майданчик із штучним покриттям.

Голова Верховної Ради V скликання, лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз візьме участь в урочистостях з нагоди Дня знань у школі №155 і Національному аграрному університеті. Школа №155 – одна з найстаріших у Києві, їй більше 70 років. Кажуть, що там вчиться онука Мороза.

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович 1 вересня відвідає в Ялті середню школу № 2.

Янукович візьме участь у святі першого дзвоника, ознайомиться із системою безпеки школи, огляне конференц-зал і кабінет інформатики. На базі цієї школи реалізовуватиметься державна цільова соціальна програма «Школа майбутнього», розрахована на період з 2007 до 2010 р.

Міністр освіти України Станіслав Ніколаєнко в День знань побуває в спеціалізованій школі №76 з поглибленим вивченням української мови і літератури, а також візьме участь в церемонії посвяти студентів Національного транспортного університету.

Екс-секретар РНБО, голова Ради НБУ Петро Порошенко відвідає гімназію №86 “Консул”. І вибір його зовсім не випадковий – цього року до першого класу гімназії піде його син Михайло. Також в “Консулі” в другому класі вчаться доньки-близнята Порошенка Олександра і Євгенія. 1 вересня за традицією подружжя Порошенко завжди веде дітей до школи.

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах візьме участь в урочистій лінійці з нагоди Свята першого дзвінка в Ліцеї №100 “Поділ”. У ліцеї в другому класі вчиться його молодша донька Софія, раніше тут же вчилися і його старші доньки. Одночасно Кінах є головою Опікунської ради “Подолу”.

Голова Народної Партії Володимир Литвин першого вересня, перебуваючи у виборчому турі у Чернігівській області, відвідає Козелецьку середню школу. Він побуває на Першому дзвонику, подарує школі вишитий портрет Тараса Шевченка.