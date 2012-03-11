Янукович: Влада проситиме громадян класти кошти на депозити

Влада запропонує вкладникам Ощадбанку СРСР вигідні депозитні умови, щоб повернуті їм кошти, які залишилися в банківській системі України, працюючи на зміцнення її ліквідності.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю програмі «ТСН-Тиждень», показаному в неділю.

«Ми розраховуємо на те, що нам вдасться якусь частину людей переконати, щоб люди залишили ці кошти на своїх рахунках - тобто не отримували готівкою, а залишили на рахунках. Ми для цього створимо вигідні умови», - сказав Глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що такий крок не лише працюватиме на зміцнення ліквідності національних банків, а й дозволить досягти зниження кредитних ставок для фінансування та інвестицій у різні галузі економіки України.

Безперечно, також зауважив Глава держави, в ході виплати боргів вкладникам Ощадбанку СРСР в обіг буде введено суттєву грошову масу.

«Дуже важливо, щоб ми не зірвали тут і інфляцію, курс, - сказав він. - Ми все дуже серйозно прорахували. Ми не будемо це робити в один день. Передбачене поступове зростання соціальних виплат, деякі з них стабільні, тобто вони переходять і в 2013 рік, і ми розраховуємо, що вони будуть тільки зростати».

Президент сказав, що влада проситиме громадян класти кошти на депозити.