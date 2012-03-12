Женя Тимошенко вийшла з колонії з сумкою «мандрівних човників» (фото)
13:57, 12 березня 2012Політика
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Побачення екс-прем’єр-міністра з донькою у Качанівській виправній колонії Харкова, яке тривало з 9 по 11 березня, завершилося
Побачення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з донькою у Качанівській виправній колонії Харкова, яке тривало з 9 по 11 березня, завершилося.
Інформацію про це підтвердили УНІАН в Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.
Донька екс-прем’єра Євгенія ТИМОШЕНКО залишила територію колонії сьогодні близько 10.00.
Також підтвердилася інформація про те, що мати Ю.ТИМОШЕНКО не брала участі у побаченні.
Як повідомляв УНІАН, керівництво Качанівської колонії за результатами розгляду заяви Ю.ТИМОШЕНКО надало дозвіл на тривале побачення ув’язненої з матір’ю та донькою.
Фото УНІАН
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