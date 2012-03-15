Лутковській не вистачило 14 голосів

За кандидатуру Євгенія ЗАХАРОВА на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проголосували 134 народних депутата, Валерію ЛУТКОВСЬКУ підтримали 212 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член Лічильної комісії, народний депутат від фракції НУ-НС Юрій ГРИМЧАК.

Таким чином, за його совами, жодна кандидатура не набрала необхідні 226 голосів.

Крім того, за його словами, згідно з результатами голосування, 19 народних депутатів проголосували проти всіх, 6 бюлетенів було зіпсовано і 2 бюлетені депутати не вкинули до урни і забрали з собою.

Ю.ГРИМЧАК додав, що упродовж найближчих 20 днів відбудеться нове висунення кандидатів на посаду Омбудсмана.