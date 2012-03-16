Ющенко нагадав про бандюків, які прийшли з купою грошей і купили округи

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає "злочинною" запропоновану владою та опозицією виборчу систему.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв`ю газеті "Україна молода".

"Нинішня виборча модель, прийнята владою і опозицією, - найбільш злочинна, яка коли-небудь була в Україні. Вона приносить усе гірше, що було в різних моделях виборів раніше. І це дає можливість небаченого маніпулювання виборами або їх результатами", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Екс-Президент нагадав, що перші вибори після здобуття незалежності відбувалися за мажоритарною системою. "В мене в пам’яті відклалося 7–8 прізвищ "бандюків", які прийшли в політику з валізами грошей, "купили" округ, ще більше через парламент тiнiзували (а то й кримiналiзували) економіку, зрештою, i саму політику", - пригадав він.

"Пропорційна модель в умовах України теж виявилася недолугою, тому що вона сильно криміналізувала парламент через закриті списки. Коли обличчям блоку є перша п’ятірка, а виборець не знає, кого він обирає, йде маніпулювання громадською думкою. Місце в списку можна купити, навіть якщо в тебе дві-три судимості, ти українофоб, не сповідуєш державні цінності", - вважає екс-Президент.

На його думку, нова система залишає проблему "купівлі" округів, міграції "тушок" після виборів. "Дежа вю та й годi. Більш керованої мажоритарної формули, ніж та, яку запропоновано зараз, - не існує. І влада володіє фільтром - починаючи з того, як когось не допустити на вибори, та закінчуючи тим, як це було із "Нашою Україною" в 2002 році (нагадаю, після того як депутатам видали мандати, когось покликали у прокуратуру, когось на Банкову, когось на Грушевського, щоб промити мізки і змусити депутата приєднатися до провладної сили). Так формувалася парламентська більшість i тодi, коли спікером був МОРОЗ, а прем’єром — ЯНУКОВИЧ. І саме це у 2007 роцi спонукало мене до розпуску парламенту і проведення позачергових виборів", - зізнався В.ЮЩЕНКО.

"Ми не змінили обставини, які формували ризики ще п’ять років тому, навпаки, вони посилилися. Ми приходимо з тими самими закритими списками, з тією ж політичною корупцією людей, які далекі від українських цінностей. Влада думає, що такою пропорційною системою краще керувати, і вона правильно думає. З точки зору її мотивів - усе правильно, а от суспільство в цій ситуацій програє", - переконаний він.