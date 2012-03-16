КОД пропонує Кличку приєднатися

Комітет опору диктатурі узгодить кандидатів у депутати в мажоритарних округах від опозиції до середини квітня. Про це йдеться у рішенні КОДу за підсумками засідання 15 березня 2012 року, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, представники українських опозиційних демократичних політичних партій, що входять до Комітету опору диктатурі, вирішили:

З метою завершення формування єдиного списку кандидатів в народні депутати по одномандатних виборчих округах від об’єднаної опозиції утворити постійно діючу Узгоджувальну комісію. Узгоджувальній комісії забезпечити персональне визначення кандидатів у народні депутати України та внести пропозиції щодо їх висунення в конкретних одномандатних виборчих округах.

Керівні органи партій-учасниць Комітету опору диктатурі мають «надати доручення обласним партійним організаціям завершити роботу з узгодження мажоритарних кандидатів у народні депутати України та подати пропозиції до постійно діючої Узгоджувальної комісії до 10 квітня 2012 року».

Також КОД вирішив звернутися до політичної партії «УДАР», яка 22 січня 2012 року підписала угоду про спільні дії опозиції із пропозицією стати повноцінним членом Об’єднаної опозиції (КОД) та внести для спільного узгодження свої пропозиції щодо кандидатів по одномандатних виборчих округах.

Також у прес-службі нагадують, що 15 березня КОД, «заслухавши заяву керівника Української соціал-демократичної партії (Наталії КОРОЕВСЬКОЇ) щодо виходу зі складу Комітету, вирішили – заяву задовольнити, зі складу Комітету – виключити».