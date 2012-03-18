Азаров не бачить підстав трусити губернаторів

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ не бачить причин для проведення на сьогодні ротації голів облдержадміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в суботу.

Прем'єр підкреслив, що хоча й не всі губернатори однаково працюють і однаково успішно справляються із завданнями, він не має серйозних претензій до їх роботи. «Поки що серйозних претензій, за якими слід робити організаційні висновки, в нас немає», - сказав він.

За словами М.АЗАРОВА, уряд регулярно заслуховує звіти губернаторів про їх діяльність, і на найближчий понеділок заплановано заслухати ще трьох губернаторів. У той же час він не уточнив, про кого йде мова.

Оскільки питання було поставлене дніпропетровським журналістом, М.АЗАРОВ виділив роботу голови Дніпропетровської облдержадміністрації, давши їй високу оцінку.