Люди Тігіпка стрімко пішли вгору
У двох областях керівники обласної організацї партії «Сильна Україна» стали заступниками губернатора
Заступником голови Харківської облдержадміністрації призначений депутат Харківської облради, керівник обласної організацї партії «Сильна Україна» Андрій МОЧЕНКОВ.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, розпорядження про це 16 березня підписав голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.
До нового призначення А.МОЧЕНКОВ обіймав посаду керівника Харківського центру інвестицій та розвитку, що є регіональним представництвом Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.
Згідно з розпорядженням губернатора, сферою відповідальності А.МОЧЕНКОВА стане розвиток промисловості та впровадження інновацій.
Коментуючи призначення, М.ДОБКІН зазначив, що виділення промислової сфери під керівництво одного із заступників керівника області пов`язане в першу чергу з необхідністю розвитку промисловості в регіоні, що вимагає більш пильної уваги.
«Харківщині завжди по праву належали провідні позиції в країні з розвитку промислової галузі, і, щоб повернути нашому регіону колишню славу одного з найбільших центрів промисловості в Україні, ми посилимо роботу в цьому напрямку. Оскільки ця складна сфера заслуговує особливої уваги, прийнято рішення, що один з моїх заступників буде займатися виключно питаннями впровадження інновацій та розвитку промисловості», - сказав М.ДОБКІН.
«Андрій МОЧЕНКОВ, - додав губернатор, - весь свій час присвятить рішенням першорядного для Харківщини завдання, яке поставив перед нами Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ - вивести промислові підприємства Харківської області на якісно новий рівень, першим етапом якого є відродження їхньої колишньої могутності. Я впевнений, що новий віце-губернатор з цим завданням впорається».
У коментарі щодо свого призначення А.МОЧЕНКОВ сказав кореспонденту УНІАН, що пріоритетними напрямками у своїй роботі сьогодні він вважає «ліквідацію заборгованості із зарплати на підприємствах, передусім державних, розвиток промисловості в цілому та впровадження інновацій у всіх галузях економіки».
«Складність поставлених переді мною завдань і ступінь відповідальності, яку взяв на себе керівник області, поставивши ці завдання, дуже високі, і я це добре усвідомлюю, - сказав А.МОЧЕНКОВ. «Гадаю, - додав він, - прийшов час попрацювати для людей, а не лише для себе. У мене були розмови з губернатором і прем’єр-міністром, і cвоє призначення я сприймаю як високу довіру».
Довідка УНІАН. Андрій МОЧЕНКОВ (1961 р.н.) народився в Івано-Фанківській області, кандидат технічних наук, закінчив Харківське вище військово-командне училище ракетних військ ім. Крилова (1984), Національну юридичну Академію ім. Ярослава Мудрого (2002), Інститут з інвестицій у комунальну нерухомість (м.Чикаго, США, 2005). З 2000 р. - співзасновник і генеральний директор інвестиційно-консалтингової компанії «Проконсул». Член Національного Бюро партії «Сильна Україна». З 2000р. по 2005 р. Харківську обласну організацію «Трудова Україна». З 2009 р. - голова Бюро Харківської обласної партійної організації ПП «Сильна Україна». Депутат Харкіської обласної ради (фракція «Сильна Україна»), член комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва.
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Заступником голови Житомирської облдержадміністрації призначений депутат облради, керівник обласної організації партії «Сильна Україна» Ярослав ДОЛГИХ.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ОДА, розпорядження про це 15 березня підписав керівник області Сергій РИЖУК
Того ж дня губернатор представив апарату свого нового заступника.
До призначення Я.ДОЛГИХ працював директором з адміністративних питань ТОВ «Ліщинське» Житомирського району.
Згідно розпорядження губернатора, сферою відповідальності Я.ДОЛГИХ стане соціальна сфера.
Коментуючи це призначення, С.РИЖУК наголосив на важливості подальшої ефективної роботи у руслі соціальних ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, проголошених на розширеному засіданні Кабінету Міністрів 7 березня . Зокрема, керівник Житомирської області зосередив увагу на завершенні будівництва обласного перинатального центру, відкритті нового кардіологічного центру, тощо.
Довідка УНІАН. Я.ДОЛГИХ народився 1972 року у Житомирі. Має вищу освіту: у 1994 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Російська мова та література». Починав трудову діяльність учнем комплектувальника підошви Житомирського виробничого взуттєвого об’єднання у Житомирі. Тривалий час працював ведучим телепередач міського телебачення редакції радіомовлення, потім інженером-проектантом будівельного кооперативу «Теплотехнік», радником голови обласної ради.