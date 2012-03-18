Люди Тігіпка стрімко пішли вгору

Заступником голови Харківської облдержадміністрації призначений депутат Харківської облради, керівник обласної організацї партії «Сильна Україна» Андрій МОЧЕНКОВ.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, розпорядження про це 16 березня підписав голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

До нового призначення А.МОЧЕНКОВ обіймав посаду керівника Харківського центру інвестицій та розвитку, що є регіональним представництвом Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

Згідно з розпорядженням губернатора, сферою відповідальності А.МОЧЕНКОВА стане розвиток промисловості та впровадження інновацій.

Коментуючи призначення, М.ДОБКІН зазначив, що виділення промислової сфери під керівництво одного із заступників керівника області пов`язане в першу чергу з необхідністю розвитку промисловості в регіоні, що вимагає більш пильної уваги.

«Харківщині завжди по праву належали провідні позиції в країні з розвитку промислової галузі, і, щоб повернути нашому регіону колишню славу одного з найбільших центрів промисловості в Україні, ми посилимо роботу в цьому напрямку. Оскільки ця складна сфера заслуговує особливої уваги, прийнято рішення, що один з моїх заступників буде займатися виключно питаннями впровадження інновацій та розвитку промисловості», - сказав М.ДОБКІН.

«Андрій МОЧЕНКОВ, - додав губернатор, - весь свій час присвятить рішенням першорядного для Харківщини завдання, яке поставив перед нами Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ - вивести промислові підприємства Харківської області на якісно новий рівень, першим етапом якого є відродження їхньої колишньої могутності. Я впевнений, що новий віце-губернатор з цим завданням впорається».

У коментарі щодо свого призначення А.МОЧЕНКОВ сказав кореспонденту УНІАН, що пріоритетними напрямками у своїй роботі сьогодні він вважає «ліквідацію заборгованості із зарплати на підприємствах, передусім державних, розвиток промисловості в цілому та впровадження інновацій у всіх галузях економіки».

«Складність поставлених переді мною завдань і ступінь відповідальності, яку взяв на себе керівник області, поставивши ці завдання, дуже високі, і я це добре усвідомлюю, - сказав А.МОЧЕНКОВ. «Гадаю, - додав він, - прийшов час попрацювати для людей, а не лише для себе. У мене були розмови з губернатором і прем’єр-міністром, і cвоє призначення я сприймаю як високу довіру».

Довідка УНІАН. Андрій МОЧЕНКОВ (1961 р.н.) народився в Івано-Фанківській області, кандидат технічних наук, закінчив Харківське вище військово-командне училище ракетних військ ім. Крилова (1984), Національну юридичну Академію ім. Ярослава Мудрого (2002), Інститут з інвестицій у комунальну нерухомість (м.Чикаго, США, 2005). З 2000 р. - співзасновник і генеральний директор інвестиційно-консалтингової компанії «Проконсул». Член Національного Бюро партії «Сильна Україна». З 2000р. по 2005 р. Харківську обласну організацію «Трудова Україна». З 2009 р. - голова Бюро Харківської обласної партійної організації ПП «Сильна Україна». Депутат Харкіської обласної ради (фракція «Сильна Україна»), член комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва.

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Заступником голови Житомирської облдержадміністрації призначений депутат облради, керівник обласної організації партії «Сильна Україна» Ярослав ДОЛГИХ.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ОДА, розпорядження про це 15 березня підписав керівник області Сергій РИЖУК

Того ж дня губернатор представив апарату свого нового заступника.

До призначення Я.ДОЛГИХ працював директором з адміністративних питань ТОВ «Ліщинське» Житомирського району.

Згідно розпорядження губернатора, сферою відповідальності Я.ДОЛГИХ стане соціальна сфера.

Коментуючи це призначення, С.РИЖУК наголосив на важливості подальшої ефективної роботи у руслі соціальних ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, проголошених на розширеному засіданні Кабінету Міністрів 7 березня . Зокрема, керівник Житомирської області зосередив увагу на завершенні будівництва обласного перинатального центру, відкритті нового кардіологічного центру, тощо.

Довідка УНІАН. Я.ДОЛГИХ народився 1972 року у Житомирі. Має вищу освіту: у 1994 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Російська мова та література». Починав трудову діяльність учнем комплектувальника підошви Житомирського виробничого взуттєвого об’єднання у Житомирі. Тривалий час працював ведучим телепередач міського телебачення редакції радіомовлення, потім інженером-проектантом будівельного кооперативу «Теплотехнік», радником голови обласної ради.