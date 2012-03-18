Янукович питає, чому Тимошенко його так ненавидить

У президента України немає права втручатися в хід судового процесу у справі екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це заявив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в ексклюзивному інтерв'ю ІТАР-ТАРС напередодні візиту до Москви.

«Я не маю права давати оцінки, тим більше втручатися в процес. Що стосується Юлії Володимирівни, судовий процес ще не завершено, попереду - касаційний суд, суд вищої інстанції. Яке рішення прийме цей суд мені складно сказати», - сказав Президент.

«Що стосується моїх прав, які передбачені сьогодні Конституцією, наприклад, щодо Юлії Володимирівни, та й щодо інших людей, які сьогодні потрапили під суд, я завжди їх використовуватиму сповна, але тоді, коли вже буде закінчено процес, коли вже буде ухвалено рішення відповідні», - пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ.

Він визнав, що «той величезний тиск, який сьогодні йде на систему правоохоронних органів, на слідчих, на суддів, звичайно він грає певною мірою на користь тих, кого сьогодні звинувачують».

«Як тільки приймемо Кримінально-процесуальний кодекс, ми побачимо, які справи можна буде вже переглянути. Природно, вони переглядатимуться. Ми сьогодні пішли шляхом гуманізації», - зазначив Президент.

Що ж стосується особистого ставлення В.ЯНУКОВИЧА до Ю.ТИМОШЕНКО, то він сказав: «Ви повірте, у мене ніколи не було і немає ненависті взагалі до людини і до Юлії Володимирівни».

«Мене вражає ось та ненависть і зло, які сидять в ній і в деяких її, говоритимемо, попутниках або соратниках. Звідки стільки ненависті і зла?», - запитав президент України.