Єфремов не бачить 300 голосів у ВР для держстатусу російської мови

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не бачить можливості для ухвалення парламентом рішення про надання російській мові статусу державної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

Лідер фракції Партії регіонів нагадав, що для ухвалення відповідного рішення необхідно внести зміни до Конституції як мінімум 300 голосами народних депутатів.

«Якщо чесно говорити, працюючи кожен день у парламенті, я сьогодні цих голосів не бачу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в ексклюзивному інтерв`ю ІТАР-ТАРС напередодні візиту до Москви Президент України пообіцяв, що Україна найближчим часом прийме закон про дві державні мови - українську і російську.

«У цьому зацікавлена Україна, в цьому зацікавлені люди, в цьому зацікавлено населення, яке розмовляє в основному двома мовами, – українською і російською», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.