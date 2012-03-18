Янукович пообіцяв зробити російську мову державною

Україна найближчим часом прийме закон про дві державні мови - українську і російську.

Про це заявив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в ексклюзивному інтерв`ю ІТАР-ТАРС напередодні візиту до Москви.

«У цьому зацікавлена Україна, в цьому зацікавлені люди, в цьому зацікавлено населення, яке розмовляє в основному двома мовами, – українською і російською», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він визнав, що «були періоди часу в державі, коли допускалися перекоси в мовних проблемах». Проте зараз, переконаний В.ЯНУКОВИЧ, цієї проблеми в Україні не існує, і те, що «наразі пропонують люди для того, щоб нам не розпалювати знову це питання, яке виникає від виборів до виборів, потрібно це питання відрегулювати».

«Але потрібно, звичайно, обов`язково це питання відрегулювати на законодавчому рівні», - вказав Президент.

В зв`язку з цим Глава держави навів для прикладу світову практику, коли «багато європейських країн мають двомовність, три мови державні і живуть нормально, спокійно».

«Тому ми пішли цим шляхом. Тобто, використовуючи цю практику, яка є в Європі, де прийнята Хартія про мови», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також він звернув увагу на те, що в країні є райони, де розмовляють і трьома, чотирма мовами і для людей необхідно створити умови, зокрема, викладання в школах, підручники.