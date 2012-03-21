Депутати пішли додому, а прожитковий мінімум лишився... той самий

Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент не підтримав жодного із законопроектів, які стосувалися гарантій відповідальності держави за повернення заощаджень громадян.

Також депутати не підтримали законопроекти щодо недопущення погіршення пенсійного забезпечення громадян України та проект постанови про збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати в 2012 році.