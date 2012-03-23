Рішення Порошенка Литвин назвав мужнім кроком

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН позитивно оцінив «мужній крок Петра ПОРОШЕНКА, який погодився очолити це складне міністерство в такий відповідальний період, оскільки перед виборами набагато вигідніше бути в опозиції».

Про це спікер сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

За його словами, «сьогодні всі прагнуть зайняти цю нішу – критикувати, розповідати, як має бути насправді організовано щасливе життя в Україні».

В.ЛИТВИН підкреслив, що «треба в рамках виконавчої влади зробити акцент на два питання – це європейський напрямок і російська сфера, оскільки в нас багато розмов, а координація і організація роботи на цих стратегічно важливих напрямах для України була сконцентрована в одних руках, особливо з врахуванням тих кадрових змін, які відбулися нещодавно в Кабінеті міністрів, Це призвело до послаблення такого організуючого центру діяльності».

Голова ВР зазначив, що П.ПОРОШЕНКО «добре розуміється на економіці, на фінансах, бо очолював наглядову раду НБУ». «Я думаю, що цей його динамізм, креативність будуть запитані», - наголосив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив П.ПОРОШЕНКА міністром економічного розвитку і торгівлі України.