У Гриценка вважають, що Тимошенко людей ховає заживо

В Міністерстві оборони спростовують інформацію про загибель щороку в українській армії до 80 солдатів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби Міноборони у зв’язку з появою інформації про те, що щороку в Україні від неякісного харчування та нестатутних відносин гинуть до 80 солдатів.

“Управління прес-служби Міністерства оборони України уповноважене заявити, що ця інформаціяне відповідає дійсності, а подібні заяви є свідченням повної некомпетентності про стан справ у Збройних cилах України, спробою ввести в оману українське суспільство, та образою військовослужбовців, яких такими заявами ховають заживо”, - наголошується в заяві.

Між тим, появу такої інформації у Міноборони пов’язують з виборами. “У передвиборчий період лідери політичних партій і блоків все частіше спекулюють на проблемах Збройних сил України. У намаганні привернути увагу до своїх передвиборчих гасел вони обіцяють вже одразу після виборів всім квартири та грошове утримання на рівні кращих зарубіжних армій, йдеться в заяві.

За словами авторів заяви, “спекуляції політичних партій і блоків на темі турботи про життя, здоров’я військовослужбовців, їх соціальних гарантіях обурюють солдатів і офіцерів Збройних сил України”.

Як повідомили в Міноборони, за офіційними даними, за весь 2006 рік та 8 місяців 2007 року у Збройних cилах України загинув 31 військовослужбовець строкової служби. 10 з них - під час відпустки вдома.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що щороку в Україні від поганого годування, неякісного проживання та нестатутних відносин в армії гинуть до 80 солдатів.

Вона також повідомила, що, за підрахунками БЮТ, ситуація дозволяє з 1 січня 2008 року відміняти строкову службу та з 2009 року вводити професійну службу в армії.