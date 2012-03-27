Тюремники заперечують інформацію про підселення вбивці до Тимошенко

До камери в Качанівській виправній колонії, де утримується екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, не підселятимуть жінку, яка відбуває покарання за навмисне вбивство.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій Чумак.

«Керівництво колонії спростовує інформацію Власенка (адвокат Ю.Тимошенко Сергій Власенко – УНІАН) про те, що до камери Юлії Володимирівни будуть поселяти жінку, яка відбуває покарання за навмисне вбивство», - сказав Ю.Чумак.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко заявив, що в камері його підзахисної встановили ще одне ліжко, і найближчим часом до Ю.Тимошенко підселять особу, яка відбуває покарання за навмисне вбивство.

«Декілька днів назад у камері Юлії Володимирівни було поставлено третє ліжко. В розмові зі співробітниками колонії її було поінформовано про те, що, можливо, на це ліжко буде заселена дуже інтелігентна, інтелектуальна і толерантна жінка, яка відбуває покарання за навмисне вбивство», - сказав С.Власенко.