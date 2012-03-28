Прокуратура взялася за Лук’янівський ринок

Прокуратура Києва за зверненням директора ТОВ «Лук’янівський ринок» організувала перевірку за фактом рейдерського захоплення майнового комплексу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

За даними прес-служби, керівник ринку стверджує, що відчуження здійснено шляхом фальсифікації документів про продаж комплексу з аукціону, умисного заниження його вартості та використання судових рішень різних інстанцій.

На даний час прокуратурою міста перевіряється законність винесення судових рішень.

Крім того, за дорученням прокуратури столиці органами внутрішніх справ проведено перевірку та порушено кримінальну справу за фактом подій, що відбулися 26 березня на ринку (ч. 2 ст. 296 КК України – хуліганство, вчинене групою осіб).

Як повідомляли ЗМІ, близько 4-ї ранку 26 березня понад 70 чоловіків у чорних куртках і масках увірвалися на територію столичного Лук`янівського ринку. Чоловіки збили з ніг охоронця і почали трощити прилавки. Столами забарикадували входи. Охоронців і продавців, які чергували, виштовхали з ринку.

В свою чергу у міліції сказали, що проводять дослідчу перевірку за повідомленням про захоплення ринку. До правоохоронців не надходило повідомлень про потерпілих під час сутички.

Водночас у київському главу повідомляють, що впродовж 2010-2011 років між суб’єктами підприємницької діяльності в судах різної інстанції тривали судові спори навколо ЦМК «Лук’янівський ринок». В результаті Вищим господарським судом України було винесено рішення на користь однієї зі сторін. Натомість інша сторона відмовилась виконувати це рішення суду. У зв’язку з цим матеріали було передано до виконавчої служби для реалізації прийнятого судом рішення. Наразі представниками виконавчої служби вжито всіх необхідних заходів для виконання цього рішення.

Раніше, 15 березня, біля Київської міської ради пікетували понад 200 підприємців, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок». Вони просили депутатів створити спеціальну комісію та втрутитися у конфлікт, що виник між новим та попереднім власником акціонерного товариства.

За інформацією прес-служби КМДА, міська влада запропонувала підприємцям, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок», місця для торгівлі на комунальних ринках міста, зокрема, на Володимирському ринку, Житньому та Бессарабському ринках.