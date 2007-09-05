Черкаська ОДА спростовує заяви про спроби зірвати сесію облради

Облдержадміністрація спростувала звинувачення депутата V-го скликання Верховної Ради України Володимира Олійника на адресу голови облдержадміністрації Олександра Черевка у спробі зірвати сесію облради та у причетності до зникнення відеокамери кореспондента телекомпанії «Антенна +». Про це заявив сьогодні на прес-конференції виконуючий обов’язки голови облдержадміністрації Петро Гаман.

«Усі звинувачення, що звучали з боку Володимира Олійника, є безпідставною брехнею, не мають здорового глузду і жодного юридичного підґрунтя», — заявив Петро Гаман.

У своєму зверненні до журналістів Петро Гаман зазначив, що жоден офіційний документ не підтверджує оприлюднені Володимиром Олійником дані. Олександр Черевко 31 серпня був присутній на сесії обласної ради як найвища посадова особа виконавчої влади в області та депутат обласної ради, і ні до яких незаконних дій він не був причетний. Як керівник області він ефективно виконує свої посадові обов’язки і завдання, які перед ним ставить Президент і Уряд України. Свідченням цього є те, що область займає перші місця у рейтингу Кабінету Міністрів щодо соціально-економічного розвитку у державі.

В.о. голови облдержадміністрації Петро Гаман закликав черкащан не піддаватися на подібні провокаційні заяви, чи то народних депутатів V скликання чи кого-небудь іншого.