Гриценко переконує Тимошенко не поспішати з красивими авантюрами

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО сподівається, що буде знайдено спільну з БЮТ позицію щодо переходу на контрактну армію.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Я, зі свого боку, зроблю все, щоб це не було проблемою .... Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО – УНІАН), коли була головою уряду, зобов’язалась і виконувала програму Президента “10 кроків назустріч людям”. Так само вона письмово зобов’язалась спільно з блоком НУ-НС виконувати положення цієї програми”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що програма “10 кроків назустріч людям” передбачає, що перехід на контрактну армію відбудеться наприкінці 2010 року.

“Я хотів би сподіватися, що у лідера БЮТ буде відповідальна позиція щодо виконання тих зобов’язань, які ми спільно беремо на себе – ми союзники на цих виборах, і після завершення виборчої кампанії плануємо спільно сформувати уряд, тому будь-які зобов’язання в ході виборчої кампанії повинні погоджуватись”, - сказав міністр.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що це питання мають бути погоджені з Президентом – Верховним головнокомандувачем ЗСУ, який не підтримує скасування призову наприкінці цього року, а виступає за планове створення професійної армії на рубежі 2010 року.

Він також повідомив, що на контрактний принцип комплектування всі країни переходили планово, і витрачали на це по 5-7-10 років.

За словами А.ГРИЦЕНКА, на основі експерименту з переходу на контракт у трьох бригадах Міноборони визначило три кола завдань – започаткування інтенсивної та цікавої бойової підготовки, забезпечення військовослужбовців достатньо високим грошовим забезпеченням та створення потужного фонду службового житла.

На переконання міністра, протягом 3 років реально для держави виконати ці завдання.

“Створення професійної армії – це завдання не тільки міністра оборони, а всього уряду, всієї держави. Спроба відмовитись від призову з першого січня 2008 року звучить дуже красиво... але при цьому треба розуміти, що буде з армією та державою. Це означає розвал армії, це означає авантюру, це означає – порушити державний інститут, який стоїть на стражі та захисті наших інтересів”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

“Кінець 2010 року - абсолютна реальний час переходу на контрактну армію”, - додав міністр оборони.