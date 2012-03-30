Медведчук зізнався, що вів переговори між БЮТ і ПР у 2009 році

Колишній лідер (СДПУ (о), екс-голова Адміністрації Президента Леоніда Кучми Віктор Медведчук визнав, що координував переговори, які проходили у 2009 році між БЮТ і Партією регіонів щодо змін до Конституції.

Про це В.Медведчук сказав в інтерв`ю газеті "КоммерсантЪ-Украина"(№ 53 від 30 березня).

"Всі роки, коли Віктор Ющенко мав необережність бути Президентом нашої країни, я серйозно займався цим питанням, наскільки можна було реалізувати продовження конституційної реформи. Робити це було важко: з одного боку, актуальність питання була очевидною, з іншого - тема викликала легкий свербіж і цілковитий спротив влади. Серед іншого я брав участь і в переговорному процесі з основними політичними силами країни - Партією регіонів і БЮТ. Я весь цей час виношував ідею і намагався все-таки реалізувати подальші зміни до Конституції, щоб досягти стабільності в суспільстві, закласти в ній можливості економічного, соціального, гуманітарного розвитку", - сказав В.Медведчук.

Він висловив жаль, що переговори виявилися безрезультатними. "Якби все закінчилося так, як було заплановано, повірте мені, ми жили б сьогодні в іншій державі, з іншим функціональним наповненням державної діяльності, з іншими інститутами громадянського суспільства, яке, можливо, нарешті стало б на шлях свого розвитку і становлення в Україні, чого, на жаль, дотепер не сталося", - сказав В.Медведчук.

Він уточнив, що в ході обговорення у 2009 році конституційної реформи йшлося про розвиток інститутів парламентсько-президентської форми устрою держави. "Були різні варіанти, вони стосувалися змін насамперед 1-го, 2-го і 3-го розділів Конституції. Наприклад, у 2-му розділі пропонувалося внести зміни щодо багатьох прав і обов`язків громадян, розширити питання соціального захисту, можливості розвитку таких сфер як освіти і охорони здоров`я. Шляхом внесення певних змін до Конституції можна було б добитися реальної незалежності гілок влади, передусім судової, об`єктивності і незалежності суддівського корпусу", - зазначив В.Медведчук.

"Я абсолютно не згоден з тим, як згодом у пресі обговорювалися ці переговори і їх завершення. Мовляв, було попереджено кулуарні домовленості, зупинено процес зміни Конституції, дехто говорив, що не допустили конституційного перевороту. Це все абсолютна маячня, яка не мала нічого спільного з тією реальністю, яка існувала на той момент. По-перше, це не були залаштункові переговори. Те, що вони не були відкриті для преси - це було правильно, тому що про будь-які переговори є сенс повідомляти тільки тоді, коли вони досягли якоїсь фінішної межі", - наголосив він.

В.Медведчук пояснив, що конституційні переговори велися у складі двох найбільших парламентських фракцій, які могли прийняти рішення конституційною більшістю. "Тобто 300 голосів вносять зміни, 300 депутатів голосують, а потім це рішення підтверджується на всеукраїнському референдумі. Про жоден конституційний переворот і мови не було, все робилося відповідно до Конституції", - наголосив він.

Як заявив В.Медведчук, конституційна реформа не відбулася у 2009 році через те, що "на фінальній стадії думки двох сторін розійшлися".

Проте він відмовився конкретизувати ці розбіжності. "Я не маю права говорити про це. Навіть незважаючи на те, що я брав участь у цьому процесі, все-таки це питання, пов`язані з їх баченням ситуації, і не думаю, що я маю право сьогодні говорити на цю тему. Мені здається, я не маю на це морального права", - заявив В.Медведчук.