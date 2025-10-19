Співробітники Лувру "діяли без жодної паніки, щоб евакуювати музей", зазначила французька міністерка культури.

Злочинна операція з пограбування Лувру тривала майже 4 хвилини. Працювали професіонали. Про це заявила міністерка культури Франції Рачіда Даті, передає Le Figaro.

"Пограбування тривало майже 4 хвилини, це було дуже швидко. Вони професіонали", – попередила вона.

Даті подякувала співробітникам Лувру, які "діяли без жодної паніки, щоб евакуювати музей".

Паризька прокуратура розпочала розслідування за фактом "організованої крадіжки та злочинної змови з метою скоєння злочину". Наразі оцінюється сума завданих збитків та перелік викрадених речей.

Натомість Даті заявила, що грабіжників шукають, а поблизу Лувру знайшли одну з викрадених коштовностей. Вона не уточнила, що це було. Вона додала, що грабіжники вполювали "безцінну здобич".

Пограбування Лувру - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці в неділю всесвітньо відомий музей Лувр у Парижі зазнав пограбування.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс підтвердив, що невідомі викрали "безцінні коштовності". За його словами, на пограбування злочинцям знадобилося лише 7 хвилин.

Повідомляється, що злочинцям вдалося втекти. Відвідувачів евакуйовано, а музей сьогодні закрито на весь день "з виняткових причин".

