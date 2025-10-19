Міністр оборони Німеччини сподівається, що закон про військову службу почне діяти на початку 2026 року.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що потрібно відновити військовий призов усіх молодих чоловіків в країні, адже це буде стримуючим сигналом для Росії. Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Bild am Sonntag", передає Spiegel.

"Якщо ми знову будемо призивати всіх чоловіків одного віку і збирати дані про всіх придатних до військової служби, це також буде помічено в Росії. Іншими словами: це теж є стримуючим фактором!", - наголосив політик.

Таким чином у разі виникнення надзвичайної військової ситуації, якій необхідно запобігти відповідно до Основного закону, призов на військову службу, який було призупинено у 2011 році, негайно відновиться.

"Тоді ми повинні знати, хто готовий до служби, а хто ні", - зауважив Пісторіус.

Також міністр наголосив, що скасування окружних військових комісій, повʼязане з призупиненням призову, є серйозною помилкою.

"Зараз ми будуємо нові, сучасні структури. З середини 2027 року ми будемо готові. Тоді ми зможемо знову проводити призов по всій території країни", - запевнив він.

За словами Пісторіуса, він хоче, аби закон про військову службу почав діяти на початку 2026 року.

"Я впевнений, що ми це зробимо. Усі в Бундестазі знають: йдеться про безпеку Німеччини", - додав політик.

Німеччина та Росія - останні новини

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна готує план протидії гібридній війні Росії. Зокрема політик звинуватив Росію в спробах дестабілізувати Німеччину та Європу за допомогою саботажу, шпигунства, вбивств, кібератак і цілеспрямованої дезінформації.

"Путін прорахувався. Ми не дамо себе залякати. Ми будемо захищатися від цього", - запевнив він.

Також Мерц визнав, що Путін веде війну проти Німеччини. За його словами, російський диктатор прагне "перевернути політичний порядок Європи з ніг на голову", і саме тому, наголосив він, Німеччина підтримує Україну. Крім того, канцлер відповів, чи думав він про те, щоб зателефонувати Путіну.

"Я, звісно, думаю про це. Я просто бачу, що зараз будь-яка спроба поговорити з ним закінчується ще жорсткішими атаками по Україні", - додав Мерц.

