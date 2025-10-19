Тепер не лише Україна, але й країни НАТО відчувають потребу у технологіях протидії безпілотникам.

Війна дронів в Україні розвивається асиметрично: безпілотники стають усе більш ефективними, а засоби протидії за ними не встигають. Цю проблему намагаються вирішити винахідники по всьому світу, пише The Wall Street Journal.

"Стартапи від Кремнієвої долини до Європи та за її межами змагаються у розробці дешевих та надійних систем протидії ворожим дронам. Системи вибухають, стикаються, стріляють гранулами, глушать радіочастоти, випромінюють лазери та навіть стріляють сітками, як Людина-павук. Різні підходи відображають багатогранну загрозу. Ворожі дрони бувають усіх форм, розмірів, швидкостей та висот. Деякі атакують, а інші шпигують. Вони літають поодинці або роями", – йдеться у публікації.

Якими б не були обставини, потрібні антидронові системи швидкого розгортання. При цьому їх застосування в ідеалі має коштувати не більше, ніж ворожий дрон.

Відео дня

Поки що більшість рішень є експериментальними та мають обмеження – від вартості і дальності до надійності і потенціалу масштабування. Практика показує, що найбільший ефект дає поєднання кількох систем у багаторівневій системі оборони.

Свен Крук, співгенеральний директор виробника дронів Quantum Systems, зізнався, що створити ефективну систему перехоплення дуже важко. Якщо йдеться про автономні дрони-перехоплювачі, потрібно зробити їх з одного боку достатньо точними і надійними, але водночас достатньо дешевими для масового виробництва, — це виклик, який ще не подолала жодна компанія. "Зрештою, чого ви хочете, якщо можете, це отримати [ШІ] пілота", – каже він.

Армії країн НАТО не спостерігають за винахідниками зі сторони, а намагаються інтегрувати їхні винаходи. Приміром, на початку жовтня німецька армія доручила мюнхенській компанії Tytan Technologies створити систему захисту військових баз від дронів-шпигунів.

Компанія, створена у 2023 році двома колишніми студентами Мюнхенського технічного університету, вже виробляє напівавтономний перехоплювач, схожий на невеликий літак. Цей перехоплювач вже проходить випробування в бойових умовах в Україні, повідомив представник компанії Tytan Макс Ендерс.

Війна дронів: останні новини

Як писав УНІАН, у Британії завершили випробування нової багатоцільової ракети "Мартлет", здатної знищувати безпілотні літальні апарати, малі безпілотні човни з вибухівкою та ударні гелікоптери. Надзвукова ракета вагою 13 кг вже застосовується в армії та Королівській морській піхоті і тепер інтегрована для запуску з гелікоптерів Wildcat королівського флоту.

Також ми розповідали, що російський агресор продовжує розвивати технологію морських дронів. В Мережі з’явилося відео знищення такого дрона біля українських берегів.

Вас також можуть зацікавити новини: