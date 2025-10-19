Основну небезпеку становляять дрони на оптоволокні, яякі неможливо виявити за радіочастотами.

Російські FPV-дрони на оптоволокні стають реальною загрозою для прифронтових міст - Харкова, Сум, Запоріжжя. Про це в інтерв'ю "Главкому" заявиив фахівець із систем РЕБ та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він зокрема прокоментував нещодавній випадок, коли російський безпілотниик на оптоволокні пролетів понад 20 км до Краматорська.

"Сам факт застосування, яке дозволило дрону долетіти аж до Краматорська (там називалися приблизно 20-28 км), є важливим прецедентом. Це означає, що в прифронтових містах на кшталт Краматорська, Запоріжжя, Харкова та Сум, уже не можна просто залишати військові автомобілі на відкритих центральних вулицях. Потрібно змінювати підхід до розташування техніки й організації захисту об’єктів", - розповів фахівець.

Бескрестнов наголосив, що універсальної протидії оптоволоконним дронам поки що немає - ані у нас, ані у росіян. Тож поки що залишається лише ховатися від них у фізичних укриттях, або під сітками, та ретельно маскуватися. Певною допомогою є портативні радіолокаційні станції, що фіксують прииистуність літаючого об'єкта неподалік.

"Важливо також налагоджене оповіщення: очікування дрона й інформація про напрямок знижують ризики, бо значною мірою ефект від дрона – через несподіванку. Для прифронтових територій потрібно впровадити системи радіолокаційного захисту й оповіщення населення, що фіксують усі формати БПЛА й дають змогу людям і військовим підготуватися та сховатися. До цього належать стаціонарні й мобільні точки моніторингу та система оповіщення, що інформує про безпечність руху дорогами чи необхідність прихиститися", - каже Бескрестнов.

