Нові ракети Wildcat "Мартлет" посилюють британський флот у боротьбі з дронами та безпілотними загрозами на морі та в повітрі.

Королівський флот Великої Британії завершив серію випробувань нової багатоцільової ракети "Мартлет", здатної знищувати безпілотні літальні апарати, малі безпілотні човни з вибухівкою та ударні гелікоптери, пише The Telegraph.

Ракета вагою 13 кг, яка рухається зі швидкістю 1,5 раза швидше за звук, вже застосовується в армії та Королівській морській піхоті і тепер інтегрована для запуску з гелікоптерів Wildcat ВМС. Керівники оборонних відомств стверджують, що це робить Wildcats "більш смертоносними".

Збройна система вже продемонструвала ефективність в Україні, куди Велика Британія передала сотні ракет, а також планується поставка в Індію в рамках оборонної угоди на 440 мільйонів доларів.

Відео дня

Дрони стали невід’ємною частиною сучасного поля бою, завдаючи до 80% втрат у боях через дешеві безпілотники, здатні скидати бомби або вибухові пристрої. "Мартлет" покликаний посилити оборону від таких загроз.

Ракета була випробувана біля узбережжя Уельсу та у французькому Середземномор’ї під час навчань НАТО Wildfire, збивши цілі як на морі, так і в повітрі, включно з швидкоплинним дроном "Альбас". Лейтенант-командир Райдіан Едвардс описав знищення дрона як "спробу вбити муху лазерною стрілою".

Ракети розташовуються в капсулах під крилами Wildcat і наводяться екіпажем гелікоптера. Командувач морських сил Wildcat Ендрю Хендерсон зазначив, що випробування "розширили межі бойових можливостей".

Міністр оборони Люк Поллард назвав "Мартлет" значним кроком уперед для британської військової могутності:

"Її точність проти повітряних і наземних загроз демонструє передові технології та тактичну майстерність Королівського флоту".

Британія готує нову зброю

Як повідомляв УНІАН, Україна та Велика Британія планують спільно виготовляти дрони-перехоплювачі для боротьби з роями безпілотників типу "Шахед", які щодня запускає Росія по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої країни.

Виробництво дронів-перехоплювачів спершу буде розташоване у Великій Британії та організоване досить гнучко, аби реагувати на мінливі потреби на фронті.

