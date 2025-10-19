Перемирʼя в Газі на межі зриву / фото ua.depositphotos.com

Тижневе перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС опинилося на межі зриву після того, як у неділю ізраїльські ВПС завдали авіаударів по південній частині сектора Гази, пише Financial Times.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що діяла у відповідь на "численні атаки" бойовиків ХАМАС, зокрема снайперські та обстріли з РПГ по ізраїльських силах на схід від так званої жовтої лінії — межі, встановленої згідно з домовленістю про припинення вогню.

Натомість ХАМАС відкинув звинувачення, заявивши, що залишаються відданим угоді, і звинуватив Ізраїль у спробі "знайти наївні приводи для її порушення".

Відео дня

Інцидент став найсерйознішим випробуванням для тижневого режиму тиші, досягнутого за посередництва президента США Дональда Трампа в рамках ширшого мирного плану, який мав зупинити дворічну війну між Ізраїлем і ХАМАС у Газі.

Читайте також:
Путін перехитрив Зеленського в дипломатії Томагавків, - The Times
Путін перехитрив Зеленського в "дипломатії "Томагавків", - The Times
Ходорковський: Путін надіслав Трампу сигнал про готовність до угоди щодо України
Ходорковський: Путін надіслав Трампу сигнал про готовність до угоди щодо України
Зустріч Трампа і Зеленського дала Путіну зелене світло на продовження війни, - Forbes
Зустріч Трампа і Зеленського дала Путіну "зелене світло" на продовження війни, - Forbes
Хтось вірить, що Польщу захистить НАТО. Але війна до нас не прийде, якщо будемо підтримувати Україну, - польська реставраторка Анна Кудзя
"Хтось вірить, що Польщу захистить НАТО. Але війна до нас не прийде, якщо будемо підтримувати Україну", - польська реставраторка Анна Кудзя
Гегсет прийшов на зустріч із Зеленським з триколором на краватці: Венс заступився
Гегсет прийшов на зустріч із Зеленським з "триколором" на краватці: Венс заступився

Перемирʼя в Газі

Як повідомляв УНІАН, перемир’я в Газі, досягнуте за посередництва президента США Дональда Трампа, мало стати першим кроком до завершення затяжної дворічної війни між Ізраїлем і ХАМАС. Домовленість передбачала тижневе припинення бойових дій, поступове відведення військ та відкриття гуманітарних коридорів для цивільного населення.

Ініціатива Трампа розглядалася як частина ширшого дипломатичного плану, спрямованого на стабілізацію Близького Сходу та відновлення політичного діалогу між сторонами конфлікту.

Вас також можуть зацікавити новини: