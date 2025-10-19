Авіаудари Ізраїлю у відповідь на обстріли з боку ХАМАС ставлять під сумнів угоду про перемир’я, укладену за посередництва США.

Тижневе перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС опинилося на межі зриву після того, як у неділю ізраїльські ВПС завдали авіаударів по південній частині сектора Гази, пише Financial Times.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що діяла у відповідь на "численні атаки" бойовиків ХАМАС, зокрема снайперські та обстріли з РПГ по ізраїльських силах на схід від так званої жовтої лінії — межі, встановленої згідно з домовленістю про припинення вогню.

Натомість ХАМАС відкинув звинувачення, заявивши, що залишаються відданим угоді, і звинуватив Ізраїль у спробі "знайти наївні приводи для її порушення".

Інцидент став найсерйознішим випробуванням для тижневого режиму тиші, досягнутого за посередництва президента США Дональда Трампа в рамках ширшого мирного плану, який мав зупинити дворічну війну між Ізраїлем і ХАМАС у Газі.

Перемирʼя в Газі

Як повідомляв УНІАН, перемир’я в Газі, досягнуте за посередництва президента США Дональда Трампа, мало стати першим кроком до завершення затяжної дворічної війни між Ізраїлем і ХАМАС. Домовленість передбачала тижневе припинення бойових дій, поступове відведення військ та відкриття гуманітарних коридорів для цивільного населення.

Ініціатива Трампа розглядалася як частина ширшого дипломатичного плану, спрямованого на стабілізацію Близького Сходу та відновлення політичного діалогу між сторонами конфлікту.

