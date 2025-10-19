Одна сім’я сипух за рік відловлює тисячі небезпечних гризунів.

На півдні Одещини люди знайшли рідкісну сову-сипуху, що була поранена – цікавий птах проходить реабілітацію, після чого відпустять на волю у Національному природному парку "Тузлівські лимани".

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. Він оприлюднив відео, на якому можна побачити незвичайного птаха, що сидить на пінці.

За його словами, на відео, зробленому у місті Ізмаїл Одеській області, сова-сипуха (амбарна сова), яку принесли пораненою. Після реабілітації красуню буде випущено у дику природу нацпарку.

Як пояснює Русєв, в Україні зустрічається 13 видів сов. Одна із найбільш рідкісних — саме сипуха. Вид внесено до Червоної книги України з природоохоронним статусом "зникаючий".

Сипухи невеликі за розміром (приблизно як голуб). У них не круглий, як в інших видів сов, а серцеподібний лицевий диск. В забарвленні переважають сірі та жовтуваті кольори. Птах має розмах крил близько 90 см.

"Одна сім’я сипух за рік відловлює тисячі гризунів. Тобто, пахи виконують важливу санітарну роль, відловлюючи, в першу чергу, хворих і ослаблених гризунів, які є носіями збудників небезпечних для людей хвороб", - розповів науковець.

За його словами, є різні фактори, що впливають на чисельність виду. Переважно, це негативний антропогенний вплив в різних напрямах. На даний час чисельність сипух досягла критичних значень, за якими стоїть загроза зникнення виду.

Як писав УНІАН, у вересні на півдні Одеської області підібрали декілька червонокнижних диких лісових кошенят, що втратили батьків. Звірів забрали на перетримку, щоб потім відпустити на волю у Національному природному парку "Тузлівські лимани". Це рідкісні тварини, що підлягають охороні й занесені до всіх видань Червоної книги України. Селяться такі звірі в горах, у глухих лісах, плавнях в очеретяних заростях, часто влаштовує лігва на плавучих острівцях. Як пояснив вчений, раніше двох кошенят з цієї "сирітської зграйки" передали у Київській зоопарк.

