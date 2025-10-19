В МВФ рекомендували українській владі вжити рішучих кроків щодо збільшення надходжень у держбюджет.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) почав з Україною обговорення нової програми, виходячи з того, що війна триватиме ще протягом 2026 року.

Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, повідомляє РБК-Україна. За його словами, прогнози зростання економіки України погіршився через те, що МВФ виходить із того, що війна затягнеться.

Каммер зазначив, що цей прогноз відображає те, що наразі відбувається в Україні - це атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

"Ми також враховуємо, що український уряд чітко вказав: війна триватиме довше, вона триватиме протягом 2026 року, і це відображено в наших прогнозах", - підкреслив він.

Каммер підтвердив, що українська влада звернулася до МВФ із запитом на нову програму підтримки.

"Українська влада нещодавно запросила нову програму з МВФ. Ми почали обговорення...", - зазначив він.

Він додав, що переговори тільки почалися, і процес займе час. "Ці обговорення просуваються, зокрема цього тижня. Але це процес, який потребуватиме часу - зараз це тільки початок", - сказав Каммер.

"Фінансування України залежить від донорів, а потреби залишаються значними. Україна вже почала переговори з партнерами, і МВФ бере участь у цих обговореннях для визначення фінансового розриву", - деталізував він.

Каммер також прокоментував ініціативу з використання заморожених російських активів для фінансування потреб України.

"Ми не маємо конкретної позиції щодо того, як мають використовуватися ці кошти. Але ми рекомендуємо країнам, які розглядають таку можливість, забезпечити надійне юридичне підґрунтя перед тим, як ухвалювати рішення", - порадив він.

Крім цьго, Каммер підкреслив, що МВФ очікує від України продовження реформ, особливо у сферах боротьби з корупцією, управління та інституційного розвитку.

"Важливо, щоб Україна продовжувала зусилля в реформах... Це має вирішальне значення для відновлення країни і підготовки до вступу в Євросоюз", - сказав він.

Представник МВФ також рекомендував Україні вжити заходів щодо збільшення надходжень у бюджет. "Донори надають Україні значну підтримку, але країні потрібно робити рішучі кроки для збільшення доходів бюджету. Ми говоримо про заходи, які мають бути стійкими і довготривалими", - зазначив він.

МВФ і Україна

15 жовтня МВФ дав невтішний прогноз щодо дерборгу України. Зокрема, там зазначили, що незабаром він сягне максимуму. А після 2026 року розмір держборгу України буде поступово знижуватися.

