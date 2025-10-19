62% опитаних також вважають, що працездатні чоловіки з України, які приїхали до Німеччини після початку війни, мають повернутися на батьківщину.

Більшість громадян Німеччини вважають, що українські біженці в країні не повинні отримувати допомогу, а українські чоловіки працездатного віку мають повернутися додому. Про це свідчать дані нового соціологічного опитування, проведеного на замовлення BILD.

Так, на запитання, чи повинні всі українські біженці в Німеччині отримувати допомогу, тільки 17% респондентів відповіли "так" або "скоріше так". Дві третини (66 відсотків) проти цього - однозначне "ні".

Як пояснює Bild, у Німеччині щорічно виплачується близько 6,3 млрд євро допомоги для приблизно 700 000 українців. Лише кожен третій українець, який проживає в Німеччині, має роботу.

Відео дня

Німці також виступають за необхідність повернення українських чоловіків додому. Так, 62% опитаних вважають, що працездатні чоловіки з України, які приїхали до Німеччини після початку війни, мають повернутися на батьківщину. Тільки 18% виступають проти, 8% байдужі, а 12% не дали коментарів або не знали відповіді.

Згідно з проектом бюджету на 2026 рік, Міністерство праці Німеччини має намір заощадити 1,5 млрд євро на поточних доходах громадян. Ця сума також буде досягнута за рахунок того, що нові біженці з України більше не підпадатимуть під дію допомоги для біженців, а натомість отримуватимуть меншу за розміром допомогу для прохачів притулку.

Українські біженці - новини

Українські біженці в ЄС

Як писав УНІАН, кількість українських біженців, які прибувають до Німеччини, за останні тижні значно зросла. Якщо раніше в країну прибувало до 100 нових біженців на тиждень, то тепер приїжджає до 1000 осіб. Нову хвилю пов'язують зі скасуванням заборони на виїзд з України чоловіків 18-22 років.

Також раніше в Польщі заявили, що досягли межі своїх можливостей у прийомі українських біженців.

Вас також можуть зацікавити новини: