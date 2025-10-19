Президент наголосив, що Україна "не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини".

Зупинити розмовами президента Росії Володимира Путіна не вийде - потрібен тиск. На цьому у своєму Telegram-каналі наголосив президент України Володимир Зеленський, який зауважив, що Україна ніколи не прагнула війни.

"Ми погодилися на безумовне припинення вогню, шукали можливості для миру й самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі. Але саме Росія постійно гальмує цей процес - маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті", - підкреслив він.

Глава держави додав, що війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати, і майже щодня російські терористи здійснюють сотні атак на критичну та цивільну інфраструктуру України.

Відео дня

Так, лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 3 тисячі 270 ударних дронів, 1 тис. 370 керованих авіабомб та майже 50 ракет різних типів.

Водночас Україна постійно посилює свій захист та працює з партнерами заради зміцнення протиповітряної оброни. Йдеться про програму PURL, інвестиції в українську "оборонку", двосторонні та багатосторонні формати.

"Зупинити розмовами Путіна не вийде - потрібен тиск. Світ бачить, що Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7. Потрібно захистити життя", - наголосив Зеленський.

Спроби Трампа зупинити війну в Україні

Як повідомлялося, видання Forbes зауважило, що хоча президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і спробував виступити посередником у припиненні війни, але його спроби не призвели до встановлення міцного миру. Путіна не збентежили висунуті Трампом численні ультиматуми, і мирні перемовини зайшли в глухий кут.

Крім того, раніше NYT зазначало, що Путін "переконаний, що перевага Росії на полі бою зростає". Також він вважає, що "оборона України може завалитися в найближчі місяці".

Вас також можуть зацікавити новини: