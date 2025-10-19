На території двох заводів було зафіксовано вибухи та пожежу.

Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний та Оренбурзький газопереробний заводи у Росії. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, удар по НПЗ у Самарській області країни-агресора було завдано у ніч на 19 жовтня.

Зауважується, що на території підприємства було зафіксовано вибухи та пожежу. Цей завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки становить 4,9 млн тонн.

"За попередньою інформацією, уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ). На території підприємства спостерігається пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться у повідомленні. Також там наголосили, що це підприємство задіяне у забезпеченні потреб російської армії.

Крім того, уражено й Оренбурзький газопереробний завод у Оренбурзькій області Росії. На території підприємства також зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

"Оренбурзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік", - розповіли у Генштабі.

За попередньою інформацією, на цьому заводі було уражено одну з установок переробки та очищення газу.

У Генштабі додали, що також було завдано удару по базі пально-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи в районі цілі та пожежу на об'єкті.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 17 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій ударними дронами уразили ряд об’єктів ворога на тимчасово окупованій території Криму.

Йдеться про ураження нафтобази у населеному пункті Гвардійське та ФДКУ комбінату "Гвардійський", що в населеному пункті Кар’єрне Сакського району.

