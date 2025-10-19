За даними ЗМІ, злодії викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних виробів Наполеона та імператриці - намисто, брошку, тіару та інші.

Вранці в неділю всесвітньо відомий музей Лувр у Парижі зазнав пограбування. Про це заявила міністр культури Франції Рашида Даті в X. Вона додала, що ніхто не постраждав.

Повідомляється, що злочинцям вдалося втекти. Відвідувачів евакуйовано, а музей сьогодні закрито на весь день "з виняткових причин".

Як пишуть французькі ЗМІ, інцидент, за попередніми даними розслідування, стався між 9:30 і 9:40 ранку за місцевим часом. Злочинці прибули на скутері та скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити до кімнати, яка їх цікавила. За даними джерела в поліції, вони були озброєні невеликими бензопилами.

За даними Le Parisien, грабіжники проникли в кімнату, що знаходилася в галереї Аполлона. Розбивши вікна, двоє чоловіків проникли всередину, а третій залишився зовні.

"Злодії викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних виробів Наполеона та імператриці: намисто, брошку, тіару та інші. Вони зберігалися у вітринах, присвячених Наполеону і французьким монархам", - зазначає видання.

Водночас стверджується, що знаменитий діамант "Регент", найбільший діамант колекції, вагою понад 140 каратів, не був вкрадений.

Це не перше пограбування у французьких музеях

У ніч з 3 на 4 вересня Національний музей Адрієна-Дюбуше в Ліможі, присвячений порцеляні, пограбували, унаслідок чого вкрали три предмети, що класифікуються як "національне надбання", - дві китайські страви вартістю понад 6 мільйонів євро, а також вазу, чия оцінка не була підтверджена.

А 16 вересня Національний музей природничої історії в Парижі оголосив про крадіжку золотих самородків загальною вартістю близько 600 000 євро.

