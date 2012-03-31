Євро-2012 допоможе звільнити політв'язнів в Україні?

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це йдеться у у його зверненні до делегатів з’їзду «Батьківщини», який проходив учора в Києві.

«Зараз ви готуєтесь до наступних парламентських виборів, і з огляду на погіршення політичної ситуації в Україні я хотів би наголосити, що для всіх опозиційних партій дуже важливо співпрацювати», - сказав В.Мартенс.

«Ми цінуємо конструктивну роль, яку відіграє «Батьківщина» та іаш лідер Юлія Тимошенко у цьому процесі», - наголосив президент ЄНП.

На думку В.Мартенса, наступні вибори стануть вирішальними для України. «Вам доведеться захистити демократію та європейські цінності, щоб забезпечити європейське майбутнє для України», - сказав він. «Лише співпраця, компроміс, солідарність та довіра допоможуть опозиції перемогти у цій битві», - підкреслив В.Мартенс.

Він висловив задоволення, що під час обговорення оновленої політичної програми партії «Батьківщина» використовувалась платформа Європейської народної партії. «Тому я радий, що цінності та принципи ЄНП будуть включені до вашої політичної програми», - зазначив В.Мартенс.

«Від імені Європейської народної партії я хотів би висловити нашу підтримку «Батьківщині» у виборчій кампанії 2012 року. Я щиро сподіваюсь, що ви зможете подолати виклики в Україні, щоб реалізувати ваші європейські амбіції», - сказав президент ЄНП.

"Ми закликаємо владу України поважати принципи верховенства права, прав людини та припинити переслідування опозиції, звільнити Юлію Тимошенко, Юрія Луценка, Валерія Іващенка та інших політв’язнів і дозволити їм взяти участь у парламентських виборах. Під час дискусій на останньому Саміті ЄНП наші лідери також висловили глибоку стурбованість ситуацією в Україні", - йдеться в його відеовиступі.

"Переговори між ЄС та Україною зайшли у глухий кут. Політична безвихідь щодо політично-вмотивованого переслідування Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, Валерія Іващенка та інших лідерів опозиції, а також той факт, що Україна зісковзує до авторитаризму, викликають серйозне занепокоєння.

Численні обіцянки, які дав Президент Янукович європейським лідерам щодо політичних в’язнів, не було виконано, в тому числі обіцянку, дану мені під час мого візиту до України у вересні 2011 року. Тому я хочу сказати вам, що ми використаємо Чемпіонат Європи з футболу-2012 як привід, щоб повернути питання демократії та порушення прав людини в Україні до порядку денного", - резюмував В.Мартенс.