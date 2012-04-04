Лікар СІЗО: Луценку роблять ін'єкції за бажанням

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу в Київському СІЗО виконуюча обов’язки начальника медико-санітарної частини Київського СІЗО Валентина Смачко.

За її словами, востаннє медкомісія оглядала Ю.Луценка 30 березня, найближчим часом знову буде створено комісію лікарів, які вирішуватимуть, чи потрібно провести додаткові обстеження екс-міністра й лікувати його за межами СІЗО.

В.Смачко наголосила, що у даний час Ю.Луценка в СІЗО лікують таблетками і за бажанням йому вводять ін’єкції. «Він постійно знаходиться під наглядом лікарів», - наголосила вона.

Також В.Смачко повідомила, що в даний час ще не відомо, у який медичний заклад можуть вивезти екс-міністра.

Крім того, вона зазначила, що Ю.Луценко без зволікань отримує необхідні препарати. «Ліки надходять від родичів і в цей же день передаються (Ю.Луценку – УНІАН)», - сказала В.Смачко.

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Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко з грудня 2010 року утримується в Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривале голодування, оголошене ним на знак протесту після рішення суду вкотре продовжити термін його ув’язнення. Після голодування стан здоров'я Ю.Луценка погіршився, зокрема у нього хвора печінка і підшлункова залоза. Лікарі діагностували у екс-міністра функціональний гепатит.