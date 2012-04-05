Тігіпко хоче оподаткувати не тільки дороге житло і авто

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

Сьогодні цей законопроект повинен бути розглянутий на засіданні Кабінету міністрів, зазначив він.

«У нас дещо різне бачення з Міністерством фінансів... Ми наполягатимемо на тому, щоб, по-перше, оподатковувалися не тільки нерухомість, не тільки транспортні засоби, а й розкіш. Ми говоримо про дорогі предмети... Але це чисто технічна дискусія», - повідомив він.

Також він запевнив, що цей законопроект не торкнеться середнього класу.