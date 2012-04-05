Тігіпко хоче оподаткувати не тільки дороге житло і авто
15:31, 05 квітня 2012Політика
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Міністерство соціальної політики при ухваленні закону про податок на багатство наполягатиме на оподаткуванні не тільки дорогої нерухомості й авто, а й предметів розкоші.
Сергій Тігіпко
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.
Сьогодні цей законопроект повинен бути розглянутий на засіданні Кабінету міністрів, зазначив він.
«У нас дещо різне бачення з Міністерством фінансів... Ми наполягатимемо на тому, щоб, по-перше, оподатковувалися не тільки нерухомість, не тільки транспортні засоби, а й розкіш. Ми говоримо про дорогі предмети... Але це чисто технічна дискусія», - повідомив він.
Також він запевнив, що цей законопроект не торкнеться середнього класу.
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