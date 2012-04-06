Засуджений учора екс-міністр перебуває в медчастині СІЗО з серцевим нападом

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова вважає, що позиція правоохоронних та судових органів у справі засудженого екс-міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука засвідчує продовження ганебної практики зловживання правом на арешт.

На цьому Н.Карпачова наголосила сьогодні після відвідин її представниками у Лук’янівському СІЗО Г.Філіпчука, повідомили УНІАН у прес-службі Обмбудсмана.

«Така позиція правоохоронних та судових органів у цій справі свідчить, що, попри позитивні зміни, які спрямовані на гуманізацію вітчизняного законодавства стосовно арештів та зменшення кількості ув’язнених СІЗО, у правозастосовчій практиці триває ганебна практика зловживання правом на арешт», - зазначила Омбудсман.

За її словами, «це є відвертим нехтуванням пілотного рішення Європейського суду з прав людини у справі "Харченко проти України" та та суперечить гуманістичним принципам, які започатковані нашою державою у сфері реформування судочинства та кримінальної юстиції».

«Сьогодні за дорученням Уповноваженого з прав людини її представники зустрілися у Лук’янівському СІЗО з Георгієм Філіпчуком, якому вчора до ізолятора тимчасового тримання викликали швидку допомогу у зв’язку з серцевим нападом. Наразі він перебуває у камері медичної частини слідчого ізолятору. За сприяння представників Омбудсмана йому оперативно було надано побачення з дружиною», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що одразу після арешту екс-міністра Н.Карпачова наполягала на зміні запобіжного заходу утримання його під вартою на підписку про невиїзд. Вона звертала увагу на те, що під час обрання 60-річному Г.Філіпчуку запобіжного заходу не було враховано, що він є академіком Національної академії наук, одружений та має трьох синів.

«За поданням Омбудсмана Генеральному прокурору України 22 березня 2011 року ув’язненому Георгію Філіпчуку було змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд. Попри це, вчора, 5 квітня, Солом’янський районний суд міста Києва засудив Г.Філіпчука до 3 років позбавлення волі та взяв його під варту в залі суду», - зазначили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, учора колишнього міністра було засуджено до трьох років позбавлення волі за перевищення влади. Відповідне рішення ухвалив суддя Солом'янського районного суду Києва Володимир Мельник. “Суд визнав винним Філіпчука за частиною третьою статті 365 Кримінального кодексу України, присудивши йому три роки позбавлення волі і змінивши запобіжний захід з підписки про невиїзд на утримання під вартою. Він був узятий під варту в залі суду і відправлений в ізолятор", - повідомив адвокат екс-міністра Микола Шупеня.

Г.Філіпчук засуджений за перевищення влади і посадових повноважень під час укладення угоди з юридичною фірмою Astapov Lawyers про надання Мінприроди консультацій під час розгляду спору в міжнародних юридичних інститутах з приводу розірвання угоди, укладеної між урядом України і компанією Vanco International ltd. про розробку шельфу Чорного моря.