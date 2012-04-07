Яценюк попросив у Пшонки побачення з Тимошенко
14:12, 07 квітня 2012Політика
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Лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк направив генеральному прокурору Віктору Пшонці заяву з проханням дозволити зустріч з екс-прем’єр-міністром.
Арсеній Яценюк зазначає, що зробив все так, «як цього вимагає закон»
Сьогодні народний депутат України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк направив генеральному прокурору Віктору Пшонці заяву з проханням дозволити 17 квітня зустріч з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, яка утримується в Качанівській колонії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції.
А.Яценюк зазначив, що зробив все так, «як цього вимагає закон».
За словами А.Яценюка, ця зустріч необхідна для того, «щоб побачити Юлію Тимошенко, обговорити всі питання, які є в процесі об’єднання опозиції і вийти на остаточно узгоджений формат».
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