Яценюк попросив у Пшонки побачення з Тимошенко

Сьогодні народний депутат України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк направив генеральному прокурору Віктору Пшонці заяву з проханням дозволити 17 квітня зустріч з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, яка утримується в Качанівській колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції.

А.Яценюк зазначив, що зробив все так, «як цього вимагає закон».

За словами А.Яценюка, ця зустріч необхідна для того, «щоб побачити Юлію Тимошенко, обговорити всі питання, які є в процесі об’єднання опозиції і вийти на остаточно узгоджений формат».