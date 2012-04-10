БЮТ ініціює розслідування масових убивств на Донеччині
07:56, 10 квітня 2012Політика
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Фракція "БЮТ-Батьківщина" пропонує створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію.
Така ТСК розслідувала б ряд гучних убивств у 1990 роках у Донецькій області, зокрема, депутата Євгена Щербаня, а також загибелі у Харківській області депутата від Партії регіонів Євгена Кушнарьова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій Кожем’якін.
«Фракція "БЮТ-Батьківщина", я думаю, що до нас приєднається і фракція НУ-НС, ініціює створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії щодо масових вбивств 1995-98-х років у Донецькій області, а також вбивств народних депутатів Щербаня та Кушнарьова», - сказав він.
Автор книжки ”Донецька мафія” Борис Пенчук, фото 2006 р.
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