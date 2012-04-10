КОД попрощається з партіями, які підуть на вибори самостійно

Про це заявив депутат від БЮТ, лідер партія "Реформи і порядок" Сергій Соболєв в ефірі 5 каналу, повідомляє Українська правда.

"Минулого тижня, партіями, які входять до Комітету опору диктатурі, прийнятий документ, що ми йдемо на вибори тими партійними списками, які будуть оприлюднені комітетом", - розповів він.

"Крім того, ми створюємо єдиний список на мажоритарні округи", - додав політик.

При цьому Соболєв уточнив, що "у разі якщо якась партія додумається йти на вибори окремо, без рішення Комітету опору диктатурі, ми будемо приймати рішення про виключення такої партії з КОД, для того, щоб не було можливості розмивання голосів".

"Саме це рішення, на мій погляд, буде багато в чому цементувати ті партії, які сьогодні входять в КОД", - підсумував він.