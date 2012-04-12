Якби вибори відбулися сьогодні (два опитування)

Згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то 5%-й бар`єр по багатомандатному загальнодержавному округу подолали б Партія регіонів, ВО "Батьківщина", "Фронт змін", "УДАР" і Комуністична партія України.

Як повідомляють «Экономические известия» (№ 61 від 11 квітня), за даними соціологічного дослідження, яке було проведене компанією Research & Branding Group з 22 березня до 1 квітня, за Партію регіонів готові проголосувати 18%, ВО "Батьківщина" - 15%, партію "Фронт змін" - 9%, партію «УДАР Віталія Кличка» - 8%, Комуністичну партію України - 6%.

Водночас не долає прохідний бар`єр ВО "Свобода", за яку готові проголосувати 3% опитаних, за решту партій проголосували б лише 7% виборців.

Не підуть на вибори – 21%, важко відповісти – 13%.*

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За результатами проведеного Центром Разумкова спільно з Фондом “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва соціологічного дослідження, 19,5% опитаних готові підтримати Партію регіонів; за партію “Батьківщина” проголосували б 13,5%, за партію “Фронт Змін” – 9,5%, за партію УДАР – 7,4%, за КПУ – 4,4%.

За “Громадянську позицію” готові проголосувати 2,8% опитаних, за ВО “Свобода” – 2,5%, за партію “Україна – Вперед!” – 1,2%.

Усі інші партії набирають менше 1% голосів підтримки.

За “іншу партію”, окрім запропонованих, готові проголосувати 2,4% українців, не змогли відповісти на поставлене питання 18,5% опитаних.

Дослідження проводилось з 30 березня по 4 квітня. Було опитано 2009 респондентів від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.